Singapore: +70% truffe online nel 2024 a 1,1 miliardi di dollari

Il 25% legate al settore delle criptovalute

SINGAPORE, 26 FEB – I cittadini di Singapore hanno perso l’anno scorso oltre 1,1 miliardi di dollari a causa di truffe online, il 70% in più rispetto al 2023: lo ha reso noto la Polizia della città-Stato. Il 25% del totale ha riguardato le truffe legate alle criptovalute, ha sottolineato il direttore del dipartimento Affari commerciali della Polizia, David Chew, che ha parlato di un dato “allarmante”. I truffatori approfittano della rapidità con cui le criptovalute possono essere trasferite e della difficoltà nel tracciarle una volta spostate su portafogli digitali anonimi. Gran parte di queste truffe riguarda schemi di investimento che promettono rendimenti elevati, seguite da frodi legate all’e-commerce e alle false offerte di lavoro. Un altro dato allarmante è la crescente sofisticazione delle tecniche di social engineering, che inducono le vittime a consegnare volontariamente il proprio denaro ai truffatori. Secondo le statistiche, tre vittime su quattro cedono i fondi in maniera apparentemente consenziente, rendendo ancora più difficile l’intervento delle autorità. Singapore è al terzo posto al mondo per perdite legate alle truffe online, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito. Per contrastare questo fenomeno, il Parlamento di Singapore ha approvato il mese scorso il nuovo disegno di legge sulla protezione dalle truffe. La normativa conferisce alla Polizia il potere di bloccare preventivamente i trasferimenti di denaro dai conti bancari dei cittadini se vi è il sospetto che possano essere vittime di truffe.

