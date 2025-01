Singapore adotta il drone Diodon per la sicurezza marittima

agenzia

SINGAPORE, 27 GEN – Singapore ha adottato il drone Diodon, un dispositivo innovativo di fabbricazione francese, per rafforzare le operazioni di sicurezza marittima. Con un raggio d’azione di circa 4 km, il Diodon è ora parte integrante delle operazioni della Maritime Security Task Force (Sts), l’unità incaricata di garantire la protezione delle acque di Singapore. La città-Stato monitora costantemente le sue acque per prevenire attività come la pirateria, il contrabbando e potenziali minacce terroristiche, data la posizione strategica lungo le rotte commerciali mondiali. Le riprese in tempo reale fornite dal drone migliorano la consapevolezza tattica dei comandanti dello Sts, ottimizzando le loro decisioni e supportando le operazioni subacquee dei sommozzatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA