Singapore, visita di Tharman in Lussemburgo

I due paesi festeggiano 50 anni di diplomazia

SINGAPORE, 28 MAR – Il residente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, è in visita di due giorni in Lussemburgo. È stato ricevuto al Grand Palazzo Granducale dal Granduca Henri e dalla Granduchessa Maria Teresa. Durante l’incontro, il presidente Tharman e la signora Jane Ittogi Shanmugaratnam hanno partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori al monumento nazionale della solidarietà, avvenuta il 27 marzo in onore dei caduti in guerra. Questa visita segna anche il 50/o anniversario delle relazioni diplomatiche tra Singapore e il Lussemburgo, avviate nel marzo del 1975.Il Presidente Tharman ha avuto anche un incontro con Claude Wiseler, Presidente della Camera dei Deputati del Lussemburgo, e con il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero, Xavier Bettel. Durante le discussioni, si è parlato di rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi in materia di commercio e finanza, oltre a esplorare sinergie nella digitalizzazione e nella tecnologia spaziale. Sono previsti incontri con il Primo Ministro Luc Frieden, e il presidente parteciperà anche a un dialogo con il Granduca Henri, il Ministro delle Finanze Gilles Roth e i leader del settore finanziario del Lussemburgo. Inoltre, il presidente Tharman visiterà il Corpo Granducale dei vigili del fuoco e di soccorso del Lussemburgo (Cgdis) e la Société Européenne des Satellites (Ses), operatore satellitare europeo.

