Sirene d’allarme in Israele, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

agenzia

Ambasciatore in Usa: distruggere capacità Iran produrre missili

ROMA, 19 GIU – Le sirene d’allarme stanno risuonando in gran parte di Israele, per il lancio di missili balistici dall’Iran. Forti boati si sentono nel centro di Tel Aviv e di Gerusalemme, come stanno costatando le agenzie di stampa ANSA e Afp sul posto. Gli allarmi sono scattati anche a Nazaret, per l’intrusione di droni. Israele deve distruggere le capacità dell’Iran di produrre missili balistici, oltre che il suo programma nucleare. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, in un’intervista alla Cnn. I loro missili “arrivano dal cielo e causano danni incredibili”, ha affermato Leiter. “Non possono avere armi che possono distruggere Israele”, ha messo in evidenza l’ambasciatore.

