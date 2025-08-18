Sfoglia il giornale

Sirene di allarme a Kiev prima dei colloqui a Washington

Aeronautica ucraina, 'rilevato il decollo di un Mig russo'

Di Redazione |

ROMA, 18 AGO – Sirene di allarme antiaereo hanno suonato a Kiev prima dell’atteso incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelenski con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader europei a Washington. Lo hanno riferito giornalisti dell’Afp sul posto. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato sui social media che è scattato un allarme aereo in tutto il Paese a causa del rilevamento del decollo di un MiG-31 russo, in grado di trasportare missili ipersonici Kinzhal, utilizzati da Mosca negli attacchi.

