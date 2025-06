Sirene di allarme anche ad Amman, Giordania chiude spazio aereo

agenzia

'A scopo precauzionale', precisano le autorità

ROMA, 15 GIU – Sirene di allarme sono state udite ieri sera anche ad Amman, capitale della Giordania, che ha poi chiuso temporaneamente il suo spazio aereo. Lo riferisce l’agenzia statale Petra precisando che la decisione è stata presa ‘a scopo precauzionale’. Le sirene sono state attivate in tutta la Giordania durante gli attacchi incrociati tra Israele e Iran “per allertare su eventi di sicurezza e sviluppi regionali, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la preparazione del pubblico”. L’allarme “fa parte delle misure precauzionali adottate dal governo per garantire la sicurezza dei giordani e proteggerli da potenziali minacce – scrive l’agenzia statale Petra – in un contesto di crescenti tensioni regionali”. “Il governo ha ribadito il suo impegno a mantenere la sicurezza e a proteggere tutti i residenti”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA