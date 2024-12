Siria: Al Jolani, ‘i curdi saranno parte integrante dello Stato’

agenzia

'Come noi, sono stati oppressi dal precedente regime'

ROMA, 15 DIC – Il leader jihadista siriano Ahmad Sharaa (noto come Abu Muhammad al-Jolani) ha rassicurato la comunità internazionale sulla sorte dei curdi nel Paese, affermando che essi faranno parte a pieno titolo dello Stato. “I curdi fanno parte della patria e, come noi, sono stati oppressi dal precedente regime. Con la caduta del regime, questa oppressione sarà eliminata… Se Allah vuole, i curdi saranno parte integrante dello Stato. Tutti riceveranno i loro diritti secondo la legge”, ha detto Sharaa, come riporta il canale israeliano Abu Ali Express.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA