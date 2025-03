Siria, forti tensioni e scontri nelle regioni costiere

agenzia

Violenze a sfondo comunitario tra sunniti governativi e alawiti

ROMA, 07 MAR – Forti tensioni popolari e scontri armati sono in corso nella regione costiera siriana, a maggioranza alawita e dove si concentrano membri dei clan per anni alleati della famiglia Assad al potere fino a tre mesi fa. Lo riportano media siriani e testimoni oculari all’ANSA, secondo cui gli scontri e le tensioni sono in corso nel distretto costiero di Jabla e nelle regioni di Tartus e Latakia. Il numero delle vittime negli scontri a fuoco tra armati alawiti e forze di sicurezza del nuovo governo, rappresentato dall’autoproclamato presidente Ahmad Sharaa (Jolani), non è ancora stato diffuso dalle varie fonti ma in rete circolano video, la cui autenticità è stata verificata, che mostrano in due diverse località della costa alcuni corpi senza vita a terra. Parallelamente, le autorità religiose alawite della regione costiera siriana hanno invitato la popolazione a scendere in strada per manifestare contro il “clima di terrore” e contro le “violazioni ripetute” da parte degli uomini di Sharaa.

