Sisi concede la grazia all’attivista Alaa Abdel-Fattah

agenzia

Figura chiave della rivolta egiziana del 2011

ROMA, 22 SET – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha concesso la grazia all’attivista e blogger Alaa Abdel Fattah, figura di spicco nella rivolta egiziana del 2011 e da allora incarcerato e rilasciato diverse volte. Lo ripotano i media di Stato egiziani. “Il presidente egiziano ha concesso la grazia per il resto della pena detentiva a diverse persone condannate, dopo aver esperito le procedure costituzionali e legali al riguardo. La grazia include Alaa Ahmed Seif El-Islam Abdel Fattah”, ha dichiarato Al-Qahera News.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA