Sisma di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York

Terremoto

Secondo l'Istituto geofisico americano, Usgs

Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l’istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Il sindaco di New York Eric Adams è stato informato sul terremoto che è stato avvertito a New York. Secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma “stiamo valutando l’impatto» del sisma, ha detto il portavoce di Adams, Fabien Levy.

