agenzia

Lo riporta Cnn, la stima è in linea con quella degli esperti

NEW YORK, 28 MAR – Il potente terremoto che ha scosso il Myanmar potrebbe aver causato più di 10.000 morti. E’ la stima di alcuni funzionari americani, secondo quanto riportato da Cnn. La stima è in linea con quella degli esperti tramite i modelli dello Us Geological Survey (Usgs).

