Slitta a lunedì voto Consiglio sicurezza Onu su tregua Gaza

agenzia

Secondo fonti diplomatiche

NAZIONI UNITE, 23 MAR – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha rinviato a lunedì il voto, originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione preparata da alcuni membri non permanenti dell’organismo che chiede un “immediato cessate il fuoco umanitario” nella Striscia di Gaza. Lo si apprende da fonti diplomatiche. La decisione è stata presa per consentire ulteriori discussioni sulla bozza di risoluzione.

