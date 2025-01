Slitta riunione governo Israele per voto su accordo a Gaza

agenzia

'Hamas ha rinnegato parti dell'accordo, vuole altre concessioni'

TEL AVIV, 16 GEN – L’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha diffuso una nota in cui afferma che “Hamas ha rinnegato parti dell’accordo raggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di estorcere concessioni dell’ultimo minuto. Il gabinetto israeliano non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo”.

