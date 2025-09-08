agenzia
Smotrich dopo attentato, ‘l’Anp deve scomparire’
'Educano a uccidere ebrei'. Terroristi arrivati da Cisgiordania
TEL AVIV, 08 SET – Il ministro israeliano di ultradestra Bezalel Smotrich chiede lo smantellamento dell’Autorità nazionale palestinese dopo l’attentato di questa mattina a Gerusalemme. “Lo Stato di Israele non può accettare un’Autorità nazionale palestinese che cresce ed educa i propri figli per uccidere gli ebrei”, scrive su X, “l’Autorità nazionale palestinese deve scomparire dalla mappa e i villaggi da cui provengono i terroristi dovrebbero assomigliare a Rafah e Beit Hanoun” (le città di Gaza ridotte in macerie nella guerra).
