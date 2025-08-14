Smotrich, ‘ok a 3.400 insediamenti, addio Stato Palestina’

agenzia

In Cisgiordania, annuncia ministro dell'ultradestra israeliana

ROMA, 14 AGO – Il ministro delle Finanze israeliano, falco dell’ultradestra Bezalel Smotrich, ha annunciato di aver approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che consiste in 3.401 unità abitative per i coloni: un piano che, ha detto, “seppellirà l’idea di uno Stato palestinese”. Smotrich ha rivelato che terrà una conferenza stampa oggi, accompagnato dal Presidente del Consiglio di Yesha, Israel Ganz, e dal sindaco Guy Yifrach del comune dove sorgerà l’insediamento, Ma’aleh Adumim. Lo scrivono i media israeliani, fra cui Jerusalem Post, Times of Israel e Ynet. La zona o “corridoio” E1 (abbreviazione di East 1) è un’area della Cisgiordania all’interno del comune israeliano di Ma’ale Adumim, adiacente a Gerusalemme Est, copre un’area di 12 chilometri quadrati e ospita numerose comunità beduine e anche una grande centrale di polizia israeliana. L’organizzazione Peace Now – scrive il Jerusalem Post – aveva precedentemente definito il piano annunciato da Smotrich un “colpo mortale alla soluzione dei due Stati”, perché prevede di dividere di fatto la Cisgiordania in due parti. impedendo lo sviluppo dell’area metropolitana tra Ramallah, Gerusalemme Est e Betlemme. Ynet da parte sua ricorda tuttavia che, sebbene l’annuncio di Smotrich sia stato reso pubblico, non c’è stata alcuna conferma ufficiale in merito all’approvazione del piano. La pubblicazione israeliana ha osservato che i precedenti progetti di edilizia abitativa, ampiamente pubblicizzati al momento del lancio, sono stati ritardati per anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA