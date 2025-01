Smotrich, rovescio il governo se l’Idf non occupa Gaza

agenzia

Ministro: 'Dobbiamo prendere il controllo dell'intera Striscia'

TEL AVIV, 19 GEN – Il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich ha dichiarato alla Radio dell’esercito che Israele “deve occupare Gaza e creare un governo militare temporaneo perché non c’è altro modo per sconfiggere Hamas”. “Rovescerò il governo se non tornerà a combattere in un modo che ci porti a prendere il controllo dell’intera Striscia e a governarla”, ha continuato, attaccando il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi e definendolo “debole nella strategia”. Nelle scorse settimane il premier Benyamin Netanyahu ha sottolineato che Israele non ha intenzione di conquistare o occupare permanentemente la Striscia di Gaza.

