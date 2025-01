Sondaggio Bild dà Cdu-Csu al 30%, AfD stabile al 20%

agenzia

E Spd al 15,5%, a meno di un mese dalle elezioni tedesche

BERLINO, 27 GEN – Il quotidiano Bild riporta i dati dell’ultimo sondaggio Insa: l’Union di Cdu e Csu si attesta intorno al 30%, recuperando un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione, davanti all’ultradestra di Alternative für Deutschland (AfD), stabilmente in seconda posizione e data al 22%, con mezzo punto in più. Seguono i socialdemocratici dell’Spd, terzi al 15,5%, mezzo punto percentuale in meno, e Verdi quartti con 12,5% e mezzo punto in meno. Perde anche la neonata formazione di Sara Wagenknecht, data al 6%, un punto percentuale in meno, e ormai vicinissima alla soglia del 5%, sotto la quale sarebbe esclusa dal parlamento. Fuori dal Bundestag, se si votasse adesso, resterebbero i liberali della Fdp, dati al 4,5%, in calo di mezzo punto, e la Linke, che, tuttavia, fa registrare una crescita di mezzo punto percentuale, attestandosi così al 4,5%. Si tratta del primo sondaggio dopo l’attacco di Aschaffenburg, in Baviera, dove un 28enne ha accoltellato due persone, tra le quali un bambino di due anni, che ha fatto tornare il tema migrazione prepotentemente nella campagna elettorale.

