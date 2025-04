Sondaggio, per 4 americani su 10 Trump un presidente ‘terribile’

agenzia

Per solo il 24% è concentrato sulle giuste priorità

NEW YORK, 26 APR – Per quattro americani su 10 Donald Trump è stato un presidente “terribile” in questa prima parte del suo secondo mandato. E’ quanto emerge da un sondaggio si Associated Press and Norc Center for Public Affairs Research, secondo il quale 2 su 10 ritengono la sua performance nella media mentre 3 su 10 valutano che sta facendo un buon lavoro. Il sondaggio rivela anche che solo il 24% degli americani crede che Trump sua concentrato sulle giuste priorità.

