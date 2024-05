Sondaggio, per il 55% Lula non merita di ricandidarsi nel 2026

agenzia

Il 54% degli intervistati non voterebbe nemmeno per Bolsonaro

BRASILIA, 13 MAG – Per il 55% degli elettori brasiliani, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva non merita, nelle elezioni del 2026, un’altra possibilità di governare la nazione: è quanto emerge da un sondaggio Genial/Quaest pubblicato oggi. L’indagine ha intervistato 2.045 persone tra il 2 e il 6 maggio. L’analisi delle risposte per regione del Paese mostra che solo nel Nord-Est (tradizionale feudo elettorale di Lula) la maggioranza (60%) ha affermato di ritenere che l’attuale leader progressista, al suo terzo mandato, meriti un’altra possibilità. Diametralmente opposta la situazione nel Sud-Est, dove il 63% ritiene che non lo meriti. Alte le percentuali di bocciatura anche al Sud e nel Centro-Ovest/Nord, rispettivamente con il 59% e 58%. Il sondaggio ha mostrato a sua volta che il 54% degli intervistati nel 2026 non voterebbe nemmeno per l’ex presidente di destra, Jair Bolsonaro, anche se quest’ultimo non potrà candidarsi perché reso ineleggibile dal Tribunale superiore elettorale fino al 2030. Se invece potesse presentarsi, lo voterebbe solo il 39%. Nel caso di Lula, non lo voterebbe il 49% degli intervistati, mentre il 47% ha dichiarato che lo voterebbe.

