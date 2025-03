Sondaggio YouGov, crollano in Europa le simpatie per gli Usa

agenzia

Nell'era Trump. Meno in Italia e Spagna, più nei Paesi nordici

LONDRA, 04 MAR – Calo generalizzato e marcato delle simpatie verso gli Usa nei Paesi del vecchio continente, Ue ed extra Ue, sulla scia del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, delle prime mosse assertive della sua presidenza, della guerra dei dazi e dell’allontanamento dalle posizioni degli alleati europei su dossier come il conflitto fra Russia e Ucraina. Lo evidenzia un sondaggio pubblicato oggi dall’istituto demoscopico britannico e internazionale YouGov. Stando a questa rilevazione, il crollo appare peraltro assai più netto nei Paesi nordici che in quelli mediterranei. In Spagna gli Stati Uniti continuano a essere visti positivamente dal 43% del campione, seppure con 8 punti in meno rispetto a prima della vittoria di Trump alle presidenziali d’oltre oceano; mentre in Italia i favorevoli sono al 42% (con un calo del 6% rispetto al 48 dell’era Biden). Nel Regno Unito, dove fino a novembre le opinioni pro Usa erano al 49% si è ora scesi al 37; in Francia si è passati dal 50 al 36 (- 16%), in Germania dal 52 al 32 (-20%) e in Svezia dal 49 al 29 (pure – 20%). Caso a parte la Danimarca, messa sotto tiro da The Donald con le rivendicazioni sulla Groenlandia, dove al momento solo un 20% d’intervistati si considera simpatizzante degli Stati Uniti, con un tracollo del 28% rispetto al 48 della stagione pre-Trump.

