Sondaggio,Afd primo partito in Germania per la prima volta

agenzia

Ipsos: L'estrema destra al 25%, la Cdu al 24

ROMA, 09 APR – L’estrema destra di Alternative fur Deutschland è balzata in testa ai sondaggi in Germania per la prima volta. Secondo l’ultima rilevazione di Ipsos, riportata dal Guardian, sulle intenzioni di voto dei tedeschi, l’Afd ottiene il 25%, un punto in più rispetto ai vincitori delle elezioni, la Cdu/Csu, al 24%. La co-leader dell’Afd, Alice Weidel, commentando il sondaggio ha detto che “i cittadini vogliono un cambiamento politico, non una coalizione business as usual tra Cdu/Csu e Spd”. Proprio oggi potrebbe essere siglato il nuovo patto di governo con guidato dal leader della Cdu Merz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA