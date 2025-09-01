Primo piano
Sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen. Mosca: “Non c’entriamo nulla”
L'aereo che trasportava von der Leyen a Plovdiv domenica pomeriggio é stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della cittá
Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro Ursula von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione GPS in un aeroporto bulgaro e ha costretto l’aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. E’ quanto riporta il “Financial Times”, precisando che un aereo che trasportava von der Leyen a Plovdiv domenica pomeriggio é stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l’avvicinamento all’aeroporto della cittá, in quella che tre funzionari informati sull’incidente hanno definito un’operazione di interferenza russa. “Il GPS dell’intera area aeroportuale si é spento”, ha detto uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un’ora, il pilota dell’aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. “Si é trattato di un’innegabile interferenza”. “L’Autoritá bulgara per i servizi del traffico aereo ha confermato l’incidente” in una dichiarazione al Financial Times.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato un coinvolgimento della Russia nel guasto dei sistemi di navigazione Gps dell’aereo che trasportava in Bulgaria la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. «Le vostre informazioni non sono corrette», ha dichiarato Peskov al Financial Times, il quotidiano che per primo ha rivelato il malfunzionamento al sistema di navigazionedell’aereo durante l’atterraggio in Bulgaria. Durante l’incontro stampa di mezzogiorno la portavoce della Commissione Arianna Podestà aveva riferito che sono le autorità bulgare a sospettare interferenze intenzionali russe.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA