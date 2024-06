Sottosegretaria Tripodi incontra Presidente Comitato Paesi Asean

agenzia

Stabilità della macro-regione ha rilievo in agenda italiana G7

ROMA, 27 GIU – La Sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri, Maria Tripodi, ha ricevuto oggi alla Farnesina Zahid Bin Tan Sri Rastan, Presidente di turno del Comitato di Roma dei Rappresentanti dei Paesi che aderiscono all’ASEAN Associazione fra le Nazioni del Sud Est Asiatico che dal 1967 promuove la cooperazione politica, economica e culturale nella regione. Lo rende noto la stessa Farnesina. “La stabilità e la prosperità di questa macro-regione occupano una posizione di rilievo nell’agenda della Presidenza italiana del G7”, ha detto Tripodi, esprimendo soddisfazione per l’andamento del Partenariato, in particolare in materia di cybercrime; tutela del patrimonio culturale; diritto del mare e anti-pirateria; spazio e sviluppo della blue economy. Attività cui l’Italia ha contribuito mediante un contributo di 200.000 euro al “South-East Asia Regional Programme” dell’OCSE. “Per mantenere il Partenariato all’altezza delle sfide globali è necessario alimentarlo costantemente con nuove progettualità”, ha aggiunto il Sottosegretario, che ha evidenziato il continuo impegno dell’Italia – in linea con l’UE – per il ripristino della pace e di un processo democratico in Myanmar.

