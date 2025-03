SpaceX rinvia missione per recuperare astronauti su Iss

agenzia

Nasa: 'Problemi alla rampa di lancio'

WASHINGTON, 12 MAR – Un problema alla rampa di lancio ha costretto SpaceX a rinviare il volo per recuperare e sostituire i due astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale dopo nove mesi in orbita. Lo ha annunciato la Nasa: “La Nasa e SpaceX hanno deciso di ritirare la missione Crew-10 dell’agenzia verso la Iss”, si legge in una nota. “C’è stato un problema con il sistema idraulico a terra”, ha riferito funzionario Derrol Nail, aggiungendo che “il razzo e la navicella non hanno nessun guasto”.

