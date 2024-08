Spagna: allarme incendi, bruciati 2.000 ettari boschivi a Cuenca

agenzia

80 squadre vigili del fuoco mobilitati a Lleida

MADRID, 01 AGO – E’ ancora allarme incendi in Spagna, dove da ieri sono attivi almeno quattro roghi, alimentati anche dalle alte temperature e dal vento che complicano i lavori di vigili del fuoco e Protezione civile. Nella notte è stato circoscritto il fronte dell’incendio lungo 25 km nella località di Valverde (Cuenca), in Castiglia La Mancia, dove sono finora stati bruciati 2.000 ettari di vegetazione boschiva, segnalano i vigili del fuoco. Ed è terminata la fase di emergenza per gli abitanti dei comuni di Barchin del Hoya e Piqueras del Castillo, che per precauzione erano stati confinati nelle case. Sotto controllo da questa mattina anche l’incendio di Ciutadilla (Lleida), in Catalogna, dopo che oltre 80 squadre di vigili del fuoco della Generalitat catalana hanno lavorato tutta la notte. Finora sono arsi oltre 300 ettari di superficie, di cui il 70% destinata a uso agricolo e il 30% a massa forestale, informa la prefettura.

