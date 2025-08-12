Spagna, allerta rossa per caldo in Andalusia e Paesi Baschi

agenzia

Ieri raggiunti i 44 gradi in quattro province

MADRID, 12 AGO – In Spagna prosegue una forte ondata di caldo, con allerte rosse, indicanti “rischio estremo”, in vigore oggi per la zona occidentale dell’Andalusia e una parte dei Paesi Baschi. In queste aree, avverte l’Agenzia statale di meteorologia (Aemet), si potrebbero toccare o superare le temperature massime di 44 e 40 gradi, rispettivamente. Le province in cui si attendono le situazioni più complicate per il calore sono, nello specifico, quelle di Huelva, Cordoba e Siviglia al sud e di Bizkaia e Gipuzkoa al nord. Già ieri, in diversi punti della Penisola iberica sono state rilevate temperature estreme: nel pomeriggio, il termometro ha toccato i 44,4 gradi a El Granado (Huelva), i 44,1 ad Almaden (Ciudad Real) e i 44 a Hijar (Teruel) e Montoro (Cordoba). Da giorni le autorità emettono avvisi, inviti alla precauzione e raccomandazioni ai cittadini su come prevenire effetti avversi: si consiglia ad esempio di evitare lunghi periodi di esposizione al sole, bere acqua frequentemente e indossare abiti leggeri. Inoltre, il governo chiede ai datori di lavoro di “adattare orario e condizioni” nei casi di attività professionali a rischio.

