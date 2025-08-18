Spagna brucia, pellegrini in fuga dal Cammino di Santiago

agenzia

Bruciati 343.000 ettari, il peggior rogo di sempre

MADRID, 18 AGO – Non dà tregua l’ondata di incendi senza precedenti che sta flagellando il nordovest della Spagna, trasformando vaste aree e parchi naturali di Galizia, Asturie, Castiglia e Leon ed Estremadura in un inferno di fiamme e fumo e in deserti di cenere. Tanto da indurre le autorità di Protezione civile a rivolgere un avviso urgente ai pellegrini del Cammino di Santiago, lungo il noto itinerario che va dalla Francia a Santiago di Compostela, in Galizia, a interrompere il percorso fra Astorga, Ponferrada e Bembibre, in Castiglia e Leon, per non rischiare la vita. Il bilancio della devastazione è impressionante: da inizio anno sono andati in fumo oltre 343.862 ettari di vegetazione, un record storico per la Spagna, superando i dati del 2022 (306.555 ettari) nonostante il numero dei roghi sia meno della metà. Le stime del Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali (Effis) situano quello iberico come il Paese dell’Ue più colpito dai roghi, davanti al Portogallo.

