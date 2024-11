Spagna, il bilancio delle vittime continua a salire e si scava ancora nel fango a caccia dei dispersi: «Sono decine»

La catastrofe

L’ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati

Il bilancio delle vittime nell’alluvione in Spagna fa sempre più paura. L’ultimo aggiornamento ufficiale parla di almeno 158 morti confermati, ma intanto si continuano a cercare dispersi, che secondo il governo sono ancora «decine e decine». La catastrofe ha ormai raggiunto proporzioni simili a quelle degli episodi più dolorosi nella storia recente di questo Paese, come l’attentato terroristico di Atocha del 2004 (193 morti). E nel mare di fango e desolazione in cui si ritrovano migliaia di abitanti delle località inondate a Valencia e in alcune altre province, al grande dolore per chi non c’è più si aggiunge lo sconforto quando si prova a pensare a come ripartire. «Ci vorranno anni», osservano in tanti.

La fine dell’emergenza, intanto, resta lontana. «Dico ai cittadini della zona che la Dana continuerà, non è finita, quindi bisogna stare attenti», ha avvertito il premier Pedro Sánchez in visita a L’Eliana (Valencia), dove è stato stabilito il centro nevralgico per la gestione dei soccorsi. «Chiedo a tutti di seguire le indicazioni delle autorità. Siamo alla vigilia di un ponte festivo, ma vi invito a stare a casa», ha aggiunto mentre restavano attive allerte meteorologiche per forte maltempo in più punti della Spagna, in particolare nel sud-ovest e nel nord-est. In effetti, scene di case allagate, strade interrotte e scuole chiuse si sono verificate in diverse zone, in particolare nelle province di Castellón e di Cadice.

Ma l’epicentro del dramma rimane attualmente l’hinterland di Valencia, una città sotto shock nonché parzialmente isolata, visto che i treni resteranno fuori uso per almeno 15 giorni e ci sono danni notevoli anche sulla rete stradale (mentre l’aeroporto rimane funzionante). È’ in diverse aree della sua periferia dove si concentra il grosso dei morti: almeno 45 (di cui sei ospiti di una casa di riposo) a Paiporta, altre 13 tra La Torre e Castellar, mentre non è ancora certa la cifra, che si teme alta, dei deceduti a Sedaví. «Qui non sono ancora venuti a recuperare i cadaveri», diceva nella mattinata di giovedì a Tve un abitante di quest’ultima cittadina. Molti dei corpi vengono trasportati al Palazzo di Giustizia di Valencia, dove è stata allestita una camera mortuaria provvisoria.

La ricerca dei dispersi continua intanto senza tregua, «casa per casa», con più di mille soldati messi in campo a tal fine. “Il nostro impegno, per terra, mare e aria, con tutti i mezzi e per tutto il tempo necessario, è volto a ritrovare le persone scomparse», ha detto Sánchez. Mentre il re Felipe VI, da Madrid, oltre a ringraziare la solidarietà internazionale e i numerosi soccorritori al lavoro nelle zone alluvionate, omaggiava «le azioni in alcuni casi sicuramente eroiche» dei cittadini fattisi avanti per dare una mano. Anche il Papa ha voluto esprimere la sua «vicinanza alla gente di Valencia» per questa catastrofe. Tra le priorità delle prossime ore si profila pure quella di garantire beni di prima necessità nelle località più colpite, rimasti in alcuni casi senza luce e acqua potabile: il governatore valenziano Carlos Mazón ha chiesto sostegno all’esercito anche per tali funzioni.

Gli sciacalli