Spagna indaga su video Katy Perry tra dune protette a Formentera

agenzia

'Forse senza autorizzazione' in zona ecologicamente sensibile

ROMA, 14 AGO – Le autorità spagnole stanno indagando sulla cantante Katy Perry, per aver presumibilmente girato senza autorizzazione un video musicale in dune di sabbia ecologicamente sensibili nelle isole Baleari. Lo riporta la Bbc. Il video del suo ultimo singolo Lifetimes mostra la cantante mentre si gode le spiagge e fa festa nei club delle isole di Ibiza e Formentera. Ma alcune scene che si ritiene siano state girate in mezzo alle dune protette dell’isola di S’Espalmador a Formentera hanno suscitato preoccupazione. Una dichiarazione del governo spagnolo – riporta il sito britannico – ha affermato che la società di produzione responsabile del video non aveva chiesto il permesso. Katy Perry non ha rilasciato dichiarazioni.

