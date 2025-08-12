Spagna, morto un uomo per ustioni subite in uno degli incendi

agenzia

Notte fuori casa per oltre 5.000 persone; più regioni colpite

MADRID, 12 AGO – Un uomo che ieri aveva subito ustioni sul 98% del corpo in un rogo attivo alle porte di Madrid è morto nella notte in ospedale: lo riferiscono diversi media iberici, citando fonti sanitarie. Secondo le prime informazioni disponibili, era stato trovato già in gravi condizioni all’interno di una proprietà di Tres Cantos, la località a nord della capitale colpita dall’emergenza. “Tutto il mio affetto per la sua famiglia”, ha scritto su X il premier Pedro Sánchez. I lavori di contenimento dell’incendio, hanno riferito stamane i servizi d’emergenza, hanno avuto un’evoluzione “favorevole” nella notte. Mentre la Spagna vive dal 3 agosto una lunga ondata di caldo estremo, con massime spesso di almeno 40 gradi in diverse zone, sono segnalati al momento oltre 10 incendi attivi. Diverse le regioni colpite, in particolare la Castiglia-Leon e la Galizia. Data la situazione, il Ministero dell’Interno ha attivato la fase di “pre-emergenza” nazionale, la quale permette la messa in campo di più risorse gestite dalle Comunità autonome o dallo Stato stesso per contrastare i roghi. Come riporta El País, oltre 5.000 persone hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni o dai luoghi di villeggiatura in cui si trovavano: circa 2.000 per il rogo attivo vicino a Tarifa (Cadice), dove un agente della Guardia Civil è stato investito ed è rimasto ferito mentre lavorava alla gestione del traffico di auto che si allontanavano dalla zona a rischio per il fuoco; 3.700 in più punti della Castiglia-Leon, dove sono state colpite in particolare le province di Leon e Zamora; circa 180 in aree residenziali della periferia di Madrid. In tutte queste zone, i lavori dei servizi antincendio proseguono anche oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA