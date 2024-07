Spagna: prima ondata di calore, allerta per temperature estreme

agenzia

Fino a 44 gradi e polvere dal Sahara, allarme meteo dell'Amet

MADRID, 18 LUG – Temperature fino a 44 gradi in vaste zone del paese e un prolungato episodio di scirocco con sabbia proveniente dal Sahara sul versante meridionale e nel nordest: la Spagna affronta la prima grande ondata di caldo da oggi e per l’intero fine settimana, secondo le previsioni dell’Agenzia statale di Meteorologia (Amet), che ha attivato l’allerta di livello giallo (rischio moderato) e arancio (rischio importante) in gran parte della penisola e alle isole Baleari. Il caldo estremo sarà protagonista a partire da oggi con temperature massime di 42-44 gradi in ampie aree del Paese, ma soprattutto nella metà sud e nel quadrante a nordest. Anche le temperature minime non scenderanno sotto i 24 gradi. A Madrid, Barcellona, Siviglia e nelle principali metropoli le amministrazioni consigliano alla popolazione e ai turisti di trovare riparo in biblioteche, musei, parchi, centri sportivi climatizzati nelle ore di maggiore calore, dalle 11 alle 16. Lo scorso anno sono morte 2.155 persone per le alte temperature in Spagna, secondo i dati dell’Istituto nazionale di Ricerche Csic.

