Spagna, ripristinati i treni veloci tra Madrid e l’Andalusia

agenzia

Ministro dei Trasporti, 'possibile atto di sabotaggio'

MADRID, 05 MAG – In Spagna è stato ripristinato il servizio di treni ad alta velocità tra Madrid e diverse città dell’Andalusia, come Malaga e Siviglia, dopo i grossi disagi provocati tra ieri sera e stamane per un furto di cavi e un guasto a un convoglio: è quanto reso noto da autorità e gestori della linea. “L’operatività è già stata pienamente ristabilita, dopo una nottata molto difficile per i passeggeri e per il personale”, ha reso noto su X il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente. La circolazione dei treni prevista sulla linea, ha aggiunto dovrebbe tornare “al 100% della normalità tra le ore 14 e le ore 16” di oggi, ha aggiunto. In un’intervista a radio Cadena Ser, Puente ha parlato della possibilità che l’episodio possa essere considerato come “un atto di sabotaggio”, in quanto il materiale rubato “è di scarso valore” e che chi ha commesso tale azione “sapeva quello che faceva”. Dato ciò, il ministro ha ammesso che “probabilmente sarà il caso di pensare a maggiori misure di sicurezza” lungo le linee ferroviarie. Un tribunale ha disposto un’inchiesta per chiarire l’accaduto da parte della Guardia Civil, riporta l’agenzia Efe.

