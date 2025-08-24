Spagna, soccorsi quasi 250 migranti al largo delle Canarie

agenzia

Tra loro 10 minori, due neonati e 17 donne

ROMA, 24 AGO – Il soccorso marittimo spagnolo ha tratto in salvo questa mattina 248 persone, tra cui due neonati e diversi bambini piccoli, che si trovavano a bordo di un caicco avvistato da una nave mercantile a circa 429 chilometri a sud di Gran Canaria. Lo riporta l’agenzia Efe. Secondo l’Ong Caminando Fronteras, che aveva segnalato la partenza del caicco, sulla base dei dati delle autorità spagnole, tra le 248 persone salvate, tutte di origine subsahariana, ci sono 10 minori, tra cui due neonati, e 17 donne, apparentemente salpate dal Senegal. Sabato mattina, la nave Teos ha segnalato al Centro Nazionale di Soccorso Marittimo di aver fermato un caicco con numerose persone a bordo, 429 chilometri) a sud di Gran Canaria, secondo un portavoce della società statale. La nave mercantile ha assicurato una cima all’imbarcazione e ha richiesto assistenza dato che la precaria imbarcazione era alla deriva perché priva di motore mentre si trovava il acque Sar tra Spagna e Marocco. Infine, la nave di soccorso con i migranti a bordo è arrivata al molo di Arguineguín, nell’isola di Gran Canaria, dove i migranti subsahariani sono sbarcati e il personale medico ha effettuato una prima valutazione a terra. Si tratta del primo salvataggio di migranti sulla rotta delle Isole Canarie dal 12 agosto, quando due imbarcazioni con un totale di 67 persone sono state soccorse e assistite a Lanzarote e Gran Canaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA