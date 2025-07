Spara ad una effigie della Madonna e del Bambino, consigliera comunale di Zurigo finisce nei guai

Il caso

La Procura cantonale ha promosso l'accusa nei confronti della donna per perturbamento della libertà di credenza e di culto

La Procura cantonale ha promosso l’accusa nei confronti della consigliera comunale zurighese Sanija Ameti per perturbamento della libertà di credenza e di culto. La 33enne era balzata agli onori della cronaca per aver sparato ad un’effigie raffigurante Gesù bambino e Maria.

Stando all’atto d’accusa pubblicato quest’oggi, il pubblico ministero chiede una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da 100 franchi, sospesa con la condizionale, nonché una multa di oltre 2.500 franchi. Ameti aveva postato lo scorso settembre su Instagram delle foto che la ritraevano con una pistola durante delle esercitazioni di tiro, oltre a un’immagine di Cristo e Maria crivellata di colpi.