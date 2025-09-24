Sparatoria a Dallas, morti due immigrati in custodia

agenzia

Suicida il killer, Joshua Jahn, di 29 anni

WASHINGTON, 24 SET – Sono due le persone rimaste uccise, entrambi migranti, in un centro a Dallas. Lo riferisce il dipartimento per la sicurezza interna americano che, in totale, sono state colpite quattro persone e due sono ricoverate in ospedale. L’uomo che ha aperto il fuoco contro un centro migranti a Dallas uccidendo due persone prima di togliersi la vita si chiamava Joshua Jahn e ha 29 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA