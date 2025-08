Sparatoria a Los Angeles durante after party dell’Hard Summer: 2 morti e 6 feriti

Disordini

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 23 di domenica (le 8 di mattina in Italia) per disperdere una grande festa a Downtown, allertati dai vicini infastiditi dal rumore

Due persone sono state uccise e altre sei ferite in una sparatoria nel centro di Los Angeles, dove erano in programma diversi after party del festival di musica house e techno Hard Summer. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 23 di domenica (le 8 di mattina in Italia) per disperdere una grande festa a Downtown, allertati dai vicini infastiditi dal rumore, e hanno arrestato una persona per possesso di arma da fuoco. Poche ore dopo, sono stati richiamati per una sparatoria. Arrivati sul posto, hanno trovato otto persone ferite da colpi di arma da fuoco. Un uomo di 29 anni era già morto e una donna di 52 anni è invece deceduta in ospedale. Due dei sei feriti, che hanno tra i 26 e i 62 anni, sono in condizioni critiche.Il movente della sparatoria è ancora sconosciuto e non è chiaro se qualcuno sia stato arrestato.

