Sparatoria in Michigan, il killer è un veterano dell’Iraq

Trump ricorda il fondatore della chiesa, era morto ieri

WASHINGTON, 28 SET – L’uomo che ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre nove in una chiesa mormone in Michigan è il quarantenne Thomas Jacob Sanford ed è un veterano dei Marines, secondo la pagina Facebook di sua madre. Ha servito in Iraq dal 2004 al 2008. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato un messaggio di cordoglio ricordando che il fondatore della chiesa era morto proprio ieri, a 101 anni. In un post sui social media dopo la sparatoria avvenuta nelle scorse ore, Donald Trump ha citato Russell M. Nelson affermando che era stato “acuto e impegnato nel servizio fino alla fine”. “Era un medico, letteralmente e spiritualmente, e ci mancherà moltissimo”, ha aggiunto il presidente. Nelson lascia la moglie Wendy, otto dei suoi 10 figli, 57 nipoti e oltre 167 pronipoti.

