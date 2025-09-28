Sparatoria in Michigan, un morto e nove feriti

agenzia

Oltre attentatore. Potrebbero esserci altre vittime per incendio

WASHINGTON, 28 SET – Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite nella sparatoria in una chiesa mormona a Grand Blanc, Michigan. Lo ha detto la polizia precisando di temere che ci siano “altre vittime” causate dall’incendio. L’uomo che ha attaccato la chiesa si è schiantato contro l’edificio con la sua auto e poi ha aperto il fuoco con un fucile di assalto. Si tratta di un uomo di 40 anni di Burton.

