Quattro sono gravi. L'aggressore è stato neutralizzato

WASHINGTON, 06 AGO – Un sparatoria è avvenuta in una base militare in Georgia, negli Stati Uniti. L’aggressore è stato poi neutralizzato. Lo riferisce la Cnn citando fonti di polizia. Per alcuni media locali almeno sette persone sono state colpite, di cui quattro sono gravi.

