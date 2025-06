Sparatoria in una scuola a Graz, studente spara e poi si suicida, almeno 10 vittime

tragedia in austria

Tanti feriti tra i ragazzi e gli insegnanti. L'atutore della sparatoria sarebbe stato vittima di bullismo

E’ salito a dieci morti, tra cui l’attentatore, uno studente, il bilancio ancora in aggiornamento della sparatoria in una scuola di Graz in Austria dove si registrano anche un «numero di feriti gravi a due cifre”: tra le vittime ci sono sia insegnanti sia studenti. Lo riporta il Krone Zeitung parlando di una delle «peggiori sparatorie nella storia del Paese». Il Ministro degli Interni Gerhard Karner si sta recando sulposto. Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, il presunto autore del fatto si sarebbe tolto lavita.

Sempre secondo le informazioni raccolte dal sito austriaco, l’autore “si considerava vittima di bullismo”. Si presume che abbia aperto il fuoco in due aule. Verso le 10 di questa mattina sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco, almeno 20 secondo un testimone, e a quel punto è stato dato l’allarme.