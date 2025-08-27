Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: un morto, feriti e tanta paura

Usa

E’ in corso una sparatoria nella scuola cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis. Secondo i media locali ci sarebbero almeno un morto e sei feriti. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l’attacco definendolo «un orribile atto di violenza».

La persona che ha aperto il fuoco è morto secondo quanto riportato dalla Cnn. Non è chiaro ancora quale sia il movente e quante siano le persone colpite.

