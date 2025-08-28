Sparatoria Minneapolis, bimbo eroe ferito per salvare amico

agenzia

Victor, 10 anni, ha protetto l'amico Weston dagli spari

WASHINGTON, 27 AGO – “Mi ha salvato la vita, spero stia bene presto”. Così, con la voce rotta dal pianto, il piccolo Weston Halsne ha racconttato i drammatici momenti nella chiesa della scuola dell’Annunciazione a Minneapolis, quando un suo compagno di classe, dieci anni come lui, lo ha protetto dal fuoco. “Era proprio accanto a me. Ero a due posti di distanza dalle vetrate, quindi gli spari erano proprio vicino a me”, ha detto il bambino. “Il mio amico Victor, però, mi ha salvato, perché si è sdraiato sopra di me, ma è stato colpito”, ha detto Weston. Quattro dei bambini feriti nella sparatoria sono stati dimessi dall’ospedale, le vittime invece avevano otto e dieci anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA