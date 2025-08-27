Sparatoria Minneapolis, tra i morti ci sono due bambini

Usa

Lo ha detto il sindaco. Dieci scolari sono stati ricoverati

Nella sparatoria avvenuta nella chiesa di una scuola cattolica di Minneapolis, sono morti due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Lo ha detto lapolizia.

“Dei bambini sono morti oggi” nella prima settimana del nuovo anno scolastico, ha confermato il sindaco della città, Jacob Frey, in una conferenza stampa. Dieci bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo la sparatoria, riporta la Cbs.

Il killer, un ventenne senza precedenti, è arrivato a bordo di un’auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola cattolica. Lo ha detto il capo della polizia precisando che gli agenti stanno perquisendo il veicolo.