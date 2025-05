Spari al Museo Ebraico di Washington, uccisi due addetti all’ambasciata di Israele: «Liberate la Palestina»

terrorismo

L'attentatore è un uomo di Chicago

Un video, ottenuto dalla Cnn da un testimone oculare, mostra l’uomo sospettato della sparatoria che ha ucciso due dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington mentre urla «Liberate, liberate la Palestina» nel momento in cui viene preso in custodia all’interno del Capital Jewish Museum di Washington.Il capo della polizia metropolitana, Pamela Smith, ha identificato il sospettato della sparatoria come Elias Rodriguez, trentenne di Chicago. In una conferenza stampa, ha dichiarato che si ritiene che l’attacco sia stato compiuto da una sola persona.Il sospettato è stato visto camminare avanti e indietro fuori dal museo prima di avvicinarsi a un gruppo di quattro persone e spararne a due, ha detto Smith. Il sospettato è poi entrato nel museo, dove è stato arrestato all’arrivo della polizia.