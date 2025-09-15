Spazio aereo sopra resort Trump a Bedminster violato 5 volte

agenzia

Nel weekend. Norad: caccia intervenuto per allontanare intrusi

WASHINGTON, 14 SET – Un jet da combattimento attivato dal Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano (Norad) ha intercettato un aereo civile sabato pomeriggio, dopo che era entrato nello spazio aereo a restrizione temporanea sopra Bedminster, nel New Jersey, dove il presidente Donald Trump ha trascorso il fine settimana nel suo resort. Lo rende noto il Norad. Il velivolo è stato scortato fuori dall’area in sicurezza dopo che è stata eseguita una manovra standard per attirare l’attenzione del pilota. La manovra prevede che un jet militare voli direttamente davanti a un aereo civile a una distanza ravvicinata ma di sicurezza per segnalare visivamente al pilota di seguirlo o di cambiare rotta. Questa è stata la quarta violazione dello spazio aereo limitato nella giornata di sabato e non e’ stata l’ultima. Il Norad afferma che un’altra incursione si è verificata in seguito, per un totale quindi di cinque ingressi non autorizzati da parte di altrettanti velivoli in un solo giorno.

