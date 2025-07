Spesa per la difesa non fa parte dell’accordo Giappone-Usa

agenzia

Lo ha detto il negoziatore giapponese Akazawa

TOKYO, 23 LUG – Il nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone non include la spesa per la difesa, ha chiarito il negoziatore giapponese. “L’accordo non contiene nulla riguardo alla spesa per la difesa”, ha dichiarato Ryosei Akazawa ai giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva invitato il Giappone, stretto alleato degli Stati Uniti, ad aumentare la sua spesa militare, e alcuni ipotizzavano che questo requisito sarebbe stato incluso in un accordo commerciale più ampio.

