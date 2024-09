Spiegel, Berlino lavora a pacchetto armi da 1,4 mld a Kiev

agenzia

Ministero della Difesa vuole liberare 397 milioni dal bilancio

BERLINO, 19 SET – Nonostante la maggior parte dei fondi di bilancio per il sostegno militare all’Ucraina sia già stata esaurita, il governo tedesco vuole consegnare un ulteriore pacchetto di armi per un totale di quasi 1,4 miliardi di euro entro la fine dell’anno. Lo scrive der Spiegel. Per il finanziamento è previsto un calcolo misto. Da un lato, il ministero della Difesa vuole liberare 397 milioni di euro dal proprio bilancio. Questo risparmio è possibile perché i costi energetici per la Bundeswehr erano stati fissati un po’ troppo alti. Inoltre, un miliardo di euro che la Germania ha raccolto negli ultimi mesi dai partner in Europa e nel mondo per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina sarà utilizzato per il nuovo pacchetto di armi.

