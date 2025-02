Spunta la sfida della marmellata fra Kate e Meghan

agenzia

Battuta della principessa di Galles scatena illazioni di tabloid

LONDRA, 27 FEB – Spunta anche una presunta “sfida delle marmellate” fra cognate nella saga della famiglia reale britannica. Sfida di cui sarebbero protagoniste la principessa di Galles, Kate, e la duchessa di Sussex, Meghan, consorti rispettivamente dell’erede al trono William e del principe ribelle Harry, primo e secondogenito di re Carlo III. Almeno a dar retta alla ricostruzione del Sun, pungente come sempre nei confronti dell’ex attrice di madre afroamericana, bersaglio ormai abituale della stampa popolare del Regno e dei suoi umori destrorsi; tanto più dopo il traumatico strappo del 2020 dei Sussex dalla Royal Family, con conseguente trasferimento negli Usa, e dei colpi a ripetizione inflitti poi dalla crociata legale di Harry contro gli stessi tabloid per le loro intercettazioni e interferenze illecite nella privacy. In questo caso, a scatenare le illazioni del Sun è bastata una battuta pronunciata ieri da Kate durante una visita con William in Galles, per la festa del patrono nazionale Saint David. Occasione durante la quale il futuro re e la futura regina – reduce dall’annuncio delle remissione del cancro diagnosticatole nel 2024 – si sono esibiti a provare a impastare e infornare dolci tipici gallesi. Aiutati da donne locali a cui la principessa ha alla fine promesso di far avere in cambio una propria “ricetta familiare di marmellata”. Riferimento forse non casuale, stando al Sun, poiché la confettura in questione è intesa ovviamente come un regalo “gratuito”. A differenza delle ricette, di marmellate o altro, che la duchessa di Sussex si appresta in questi stessi giorni a promuovere sotto il marchio di prodotti per il lifestyle ribattezzato ‘As Ever’ in una nuova serie realizzata per Netflix nell’ambito delle sue attività di business: serie dedicata alla sua vita in California, fra consigli di cucina e di giardinaggio, intitolata ‘With Love, Meghan’, e in arrivo sulla piattaforma dopo il rinvio deciso in concomitanza con il devastante incendio che ha colpito l’area di Los Angeles.

