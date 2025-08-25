Squali bianchi risalgono costa nord-est Usa, allarme bagnanti

agenzia

Crescita colonie foche attira predatori verso New England,Canada

NEW YORK, 25 AGO – Gli squali bianchi risalgono la costa nord-est degli Usa e scatenano l’allarme tra i bagnanti. La crescita delle colonie di foche, favorita dalle leggi sulla protezione marina, sta attirando i predatori verso le spiagge di New England e Canada, dove prima arrivavano raramente. Come racconta ai media, Rick Clough ha trascorso circa quarant’anni a pescare aragoste e ricci di mare al largo della costa del Maine prima di avvistare un grande squalo bianco di circa 2,4 metri al largo della cittadina costiera di Scarborough a luglio. Diportisti, bagnanti e pescatori come Clough, che trascorrono il tempo nelle gelide acque del New England e del Canada atlantico, stanno imparando a convivere con i grandi squali bianchi. Gli avvistamenti di questi predatori al largo di Cape Cod, in Massachusetts, sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni e l’Atlantic White Shark Conservancy ha documentato centinaia di animali in oltre un decennio. Ma nuovi dati mostrano che gli squali si stanno dirigendo ancora più a nord, in New Hampshire, Maine e oltre. Ad esempio, secondo un articolo pubblicato a maggio sulla rivista Marine Ecology Progress Series da alcuni esperti tra cui Greg Skomal, biologo presso il dipartimento della Pesca Marina del Massachusetts, il numero di squali bianchi rilevati al largo di Halifax, in Nuova Scozia, è aumentato di circa 2,5 volte dal 2018 al 2022. Anche se gli scienziati, collegando gli avvistamenti alla maggiore disponibilità di foche di cui si nutrono, affermano che i bagnanti sono generalmente al sicuro dai morsi di questi animali, la novità sta creando preoccupazione.

