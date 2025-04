Sri Lanka, ‘dente di Buddha’ esposto per prima volta da 16 anni

agenzia

Attese 2 milioni di persone nei prossimi 10 giorni

NEW DELHI, 18 APR – Alcune decine di migliaia di pellegrini si sono affollati oggi in Sri Lanka nel tempio buddista di Kandi, il più importante del paese, nel primo giorno dell’esposizione di una famosa reliquia attribuita a Buddha. Il dente, che sarebbe un canino destro di Buddha, è esposto per la prima volta dopo sedici anni e resterà visibile fino al 27 aprile. Almeno diecimila agenti di polizia sono stati inviati nella città, al centro dell’isola, per proteggere il tempio, che nel 1998 subì un attacco terroristico da parte delle tigri tamil, che si concluse con un bilancio di 16 morti. Le autorità prevedono che nei prossimi dieci giorni arriveranno a Kandi almeno due milioni di fedeli, mentre nel 2009, l’anno dell’ultima esposizione, ne fu contato un milione. Le scuole sono state chiuse in tutta la regione, per accogliere i militari inviati a rinforzare le forze di sicurezza. Sin dalle prime ore del mattino, la fila di persone in attesa di essere ammesse al tempio era lunga chilometri. Kandy, che si trova a 112 112 chilometri a nord-est della capitale Colombo, appartiene al patrimonio mondiale dell’Unesco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA